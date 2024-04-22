Названо дату наступного засідання у форматі "Рамштайн"

За словами міністра оборони Нідерландів, цей тиждень буде "важливим" для України.

Наступне засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться наприкінці тижня, до 28 квітня.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен перед спільним засіданням міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС у Люксембурзі.

Посадовиця наголосила, що цей тиждень буде "важливим" для України.

"Це важливий тиждень, ми бачили схвалення допомоги Україні у Палаті представників США цими вихідними, ми мали зустріч НАТО в п’ятницю, маємо цю зустріч сьогодні, а наприкінці тижня в нас зустріч "Рамштайн". Важливий тиждень", – заявила вона.

Кайса Оллонгрен додала, що для досягнення цілей потрібні дії та переговори.

"Нам потрібні дії, але іноді, щоб домогтися дій, потрібно поговорити, і саме це ми й маємо намір зробити", – додала вона.

Як повідомлялося, на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах 19 березня завершилася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України. Головною темою засідання були боєприпаси для України.