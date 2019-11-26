Названо дати пробного зовнішнього тестування у 2020 році
Реєстрація на пробне тестування пройде з 3 по 24 січня на сайтах регіональних центрів, передає LB.ua.
Пробне ЗНО з української мови та література пройде 21 березня, а з усіх інших предметів (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови) - 28 березня. На другому тесті учасники зможуть пройти оцінювання тільки з одного навчального предмету.
Також наголошується, що пробне тестування буде платним. Його вартість оголосять до 11 грудня на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.
ЗНО в Україні 2020 року пройде з 21 травня по 15 червня. Згідно з графіком ЗНО 2020 року, реєстрація пройде з 3 лютого по 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.
Нагадаємо, що Україна посіла 96 місце серед 167 країн у світовому рейтингу процвітання аналітичного центру The Legatum Prosperity.
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