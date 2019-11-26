Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Названо дати пробного зовнішнього тестування у 2020 році

Вартість пробного тестування оголосять до 11 грудня
Український центр оцінювання якості освіти призначив дати пробного зовнішнього оцінювання 2020 року. Про це повідомляє пресслужба установи.
Названо дати пробного зовнішнього тестування у 2020 році Фото:Укрінформ

Реєстрація на пробне тестування пройде з 3 по 24 січня на сайтах регіональних центрів, передає LB.ua.

Пробне ЗНО з української мови та література пройде 21 березня, а з усіх інших предметів (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови) - 28 березня. На другому тесті учасники зможуть пройти оцінювання тільки з одного навчального предмету.

Також наголошується, що пробне тестування буде платним. Його вартість оголосять до 11 грудня на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

ЗНО в Україні 2020 року пройде з 21 травня по 15 червня. Згідно з графіком ЗНО 2020 року, реєстрація пройде з 3 лютого по 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.

Нагадаємо, що Україна посіла 96 місце серед 167 країн у світовому рейтингу процвітання аналітичного центру The Legatum Prosperity.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 11 2019 11:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.