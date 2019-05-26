CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтали відомі імена українських військовослужбовців, які випадково потрапили на непідконтрольні українські території та потрапили в полон 22 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Названо імена українських військових, які потрапили в полон 22 травня
Імена військових опублікувала волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк
Фото: unian.ua
Імена військових опублікувала волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своїй сторінці у Facebook.
Згідно із повідомленням бойовики захопили в полон:
ст.сержанта Беспалого Романа Володимировича (17.06.1981),
ст.солдата Пундора Бориса Йосиповича (03.03.1965)
ст.солдата Горяінова Максима Анатолійовича (28.07.1984)
ст.солдата Дуванова Кіма Володимировича (25.11.1971)
ст.солдата Корсуна Павла Юрійовича (21.06.1982)
прапорщика Шайдова Віктора Андрійовича (27.10.1970)
ст.солдата Геймура Олександра Юрійовича (1994)
ст.солдата Гордійчука Юрійя Миколайовича (25.09.1982)
Нагадаємо, що восьмеро українських військових потрапили в полон до підконтрольних Росії бойовиків біля Новотроїцького.
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26 05 2019 11:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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