Названо імена українських військових, які потрапили в полон 22 травня Імена військових опублікувала волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк

Стали відомі імена українських військовослужбовців, які випадково потрапили на непідконтрольні українські території та потрапили в полон 22 травня.

Фото: unian.ua

Імена військових опублікувала волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своїй сторінці у Facebook. Згідно із повідомленням бойовики захопили в полон: ст.сержанта Беспалого Романа Володимировича (17.06.1981), ст.солдата Пундора Бориса Йосиповича (03.03.1965) ст.солдата Горяінова Максима Анатолійовича (28.07.1984) ст.солдата Дуванова Кіма Володимировича (25.11.1971) ст.солдата Корсуна Павла Юрійовича (21.06.1982) прапорщика Шайдова Віктора Андрійовича (27.10.1970) ст.солдата Геймура Олександра Юрійовича (1994) ст.солдата Гордійчука Юрійя Миколайовича (25.09.1982) Нагадаємо, що восьмеро українських військових потрапили в полон до підконтрольних Росії бойовиків біля Новотроїцького.

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