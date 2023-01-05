Названо терміни, коли у росіян закінчаться дрони – експерти ISW
05 січня 2023, 09:58
Фото: УНН
Якщо росіяни використовуватимуть іранські дрони з тією ж інтенсивністю, що і зараз, вони закінчаться до травня 2023 року.
Експерти відштовхуються від даних української розвідки про те, що між москвою і Тегераном існує домовленість про поставку 1750 БПЛА, 660 з яких рф вже використала.
Однак, в Інституті зазначають, що залежність від озброєнь з Ірану лише зростає, тому із високою ймовірністю варто очікувати нових замовлень безпілотників з боку країни-агресорки.
Безпілотники Shahed-136 іранського виробництва, які використовує росія для масованих атак на українське населення, коштують дешевше, ніж зброя, яка використовується Україною для їхнього збиття, зазначають експерти.
Нагадаємо в кінці грудня повідомлялося, що Україна розроблятиме дрони класу "повітря-повітря", які збиватимуть іранські "шахеди".