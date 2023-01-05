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CУСПІЛЬСТВО

Названо терміни, коли у росіян закінчаться дрони – експерти ISW

05 січня 2023, 09:58
Названо терміни, коли у росіян закінчаться дрони – експерти ISW
Фото: УНН
Якщо росіяни використовуватимуть іранські дрони з тією ж інтенсивністю, що і зараз, вони закінчаться до травня 2023 року.
 
Експерти відштовхуються від даних української розвідки про те, що між москвою і Тегераном існує домовленість про поставку 1750 БПЛА, 660 з яких рф вже використала.
 
Однак, в Інституті зазначають, що залежність від озброєнь з Ірану лише зростає, тому із високою ймовірністю варто очікувати нових замовлень безпілотників з боку країни-агресорки.
 
Безпілотники Shahed-136 іранського виробництва, які використовує росія для масованих атак на українське населення, коштують дешевше, ніж зброя, яка використовується Україною для їхнього збиття, зазначають експерти. 
 
 
дронивійна

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