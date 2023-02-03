Названо терміни запуску ППО SAMP-T в Україні

Батареї ППО SAMP/T, які Італія передає Україні, почнуть діяти протягом наступних семи-восьми тижнів.

Італійсько-французька система ППО SAMP-T буде розгорнута в Україні протягом найближчих двох місяців. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Rai News.

Таяні зазначив, що зенітно-ракетний щит "для захисту Києва та інших стратегічних районів буде розгорнутий на території України протягом наступних семи-восьми тижнів".

При цьому глава МЗС Італії наголосив, що міжнародне співтовариство має прагнути захистити українську незалежність та "працювати заради миру".

Раніше повідомлялось, що Штати можуть розглянути передачу Україні F-16 іншими країнами.