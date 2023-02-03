Названо терміни запуску ППО SAMP-T в Україні
Італійсько-французька система ППО SAMP-T буде розгорнута в Україні протягом найближчих двох місяців. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Rai News.
Таяні зазначив, що зенітно-ракетний щит "для захисту Києва та інших стратегічних районів буде розгорнутий на території України протягом наступних семи-восьми тижнів".
При цьому глава МЗС Італії наголосив, що міжнародне співтовариство має прагнути захистити українську незалежність та "працювати заради миру".
Раніше повідомлялось, що Штати можуть розглянути передачу Україні F-16 іншими країнами.