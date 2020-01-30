НБУ 29-30 січня продавав валюту на тлі сезонного зниження гривні

Сологуб зазначив, що населення використало девальваційний тренд гривні для продажу іноземної валюти: від початку поточного місяця цей показник сягнув $100 млн.

Національний банк України (НБУ) 29-30 січня продавав валюту на тлі сезонного зниження курсу гривні, повідомив заступник глави Нацбанку Дмитро Сологуб, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На початку року імпорт переважає над експортом. Крім того, ми бачимо активність компаній з виплати дивідендів. Коли бачимо на міжбанківському валютному ринку, що є якісь загрози або волатильність значень, ми виходимо і продаємо валюту. Ми це робили вчора і сьогодні, і ми бачимо, що ринок на це реагує", - сказав він на брифінгу в Києві в четвер.

Сологуб зазначив, що населення використало девальваційний тренд гривні для продажу іноземної валюти: від початку поточного місяця цей показник сягнув $100 млн.

"Знову-таки, жодних змін у політиці Національного банку щодо курсоутворення немає", - додав він.

Нагадаємо, що ООН зафіксувала найнижче зростання світової економіки за десять років.