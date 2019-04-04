Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

НБУ дозволив іноземним компаніям відкривати рахунки в українських банках

Національний банк оновив Інструкцію про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків і кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів
Національний банк надав можливість іноземним компаніям відкривати рахунки в банках України.
НБУ дозволив іноземним компаніям відкривати рахунки в українських банках Фото: 5.ua

Для поступового переходу України до вільного руху капіталу Національний банк надає можливість відкривати рахунки новим суб'єктам фінансового ринку України - юридичним особам-нерезидентам, в тому числі іноземним інвестиційним фондам і компаніям з управління активами, що діють від імені таких інвестиційних фондів. Про це повідомляє "Економічна правда".

Право відкривати рахунки в українських фінансових установах і здійснювати через такі рахунки валютні операції юридичним особам-нерезидентам України передбачають Закони "Про валюту та валютні операції" і "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій", а також Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

З цією метою Національний банк оновив Інструкцію про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків і кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів.

Вона, зокрема регулює порядок відкриття/закриття банками: рахунків клієнтів-резидентів і нерезидентів України (фізичних і юридичних осіб); кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів; рахунків міжнародних фінансових організацій, а також керуючого за договором управління майном.

"Спрощення в порядку відкриття рахунків клієнтів, передбачене цими Правилами, позитивно вплине на умови ведення бізнесу в Україні завдяки таким новаціям: скасування подання клієнтами банків при відкритті рахунків картки із зразками підписів - відтепер розпорядження рахунком здійснюватиметься на підставі переліку осіб, які згідно із законодавством мають на це право, і що не вимагає нотаріального посвідчення; зміна найменування юридичної особи не передбачає закриття діючих рахунків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у НБУ закликали знизити облікову ставку для стимулювання економічного зростання.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 04 2019 10:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
olpr. Leather Goods Co: "В масштабах Америки ми маленька сімейна майстерня"

olpr. Leather Goods Co: "В масштабах Америки ми маленька сімейна майстерня"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.