НБУ дозволив іноземним компаніям відкривати рахунки в українських банках

Національний банк оновив Інструкцію про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків і кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів

Національний банк надав можливість іноземним компаніям відкривати рахунки в банках України.

Для поступового переходу України до вільного руху капіталу Національний банк надає можливість відкривати рахунки новим суб'єктам фінансового ринку України - юридичним особам-нерезидентам, в тому числі іноземним інвестиційним фондам і компаніям з управління активами, що діють від імені таких інвестиційних фондів. Про це повідомляє "Економічна правда".

Право відкривати рахунки в українських фінансових установах і здійснювати через такі рахунки валютні операції юридичним особам-нерезидентам України передбачають Закони "Про валюту та валютні операції" і "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій", а також Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

З цією метою Національний банк оновив Інструкцію про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків і кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів.

Вона, зокрема регулює порядок відкриття/закриття банками: рахунків клієнтів-резидентів і нерезидентів України (фізичних і юридичних осіб); кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів; рахунків міжнародних фінансових організацій, а також керуючого за договором управління майном.

"Спрощення в порядку відкриття рахунків клієнтів, передбачене цими Правилами, позитивно вплине на умови ведення бізнесу в Україні завдяки таким новаціям: скасування подання клієнтами банків при відкритті рахунків картки із зразками підписів - відтепер розпорядження рахунком здійснюватиметься на підставі переліку осіб, які згідно із законодавством мають на це право, і що не вимагає нотаріального посвідчення; зміна найменування юридичної особи не передбачає закриття діючих рахунків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у НБУ закликали знизити облікову ставку для стимулювання економічного зростання.