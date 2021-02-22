НБУ очікує відновлення припливу ПІІ у 2021 р. на рівні $3 млрд
"У 2021 році приплив ПІІ поновиться ($3 млрд) на тлі стабілізації макроекономічної ситуації в Україні. На відміну від кризового 2020 року в 2021 році очікується зростання прибутку підприємств з іноземним капіталом. Це вплине на те, що внесок реінвестованих доходів у надходження ПІІ знову буде позитивним", - зазначив НБУ в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
"Приплив "нових" інвестицій з-за кордону залишиться на рівні попереднього року", - додав НБУ.
За його прогнозами, в 2022-2023 рр. за базовим сценарієм надходження ПІІ продовжать зростати помірними темпами ($4-5 млрд), а більш значний приплив ПІІ може розпочатися у разі прискорення структурних реформ і процесу великої приватизації.
Як зазначили в центробанку, найбільший обсяг ПІІ без урахування реінвестованих доходів за підсумками січня-вересня 2020 року надійшов у підприємства з виробництва електроенергії, газу, водопостачання; в операції з нерухомістю; транспорт; харчову промисловість.
"Водночас найбільш негативні значення реінвестованого прибутку було зафіксовано в хімічному та металургійному виробництві", - зазначили в прес-службі НБУ.
Припливу інвестицій цього року сприятимуть реформи судової та правоохоронної системи, демонополізація економіки й боротьба з "тінню", проведення прозорої приватизації та вдосконалення корпуправління в держсекторі, розвиток інфраструктури та продовження співпраці з МВФ, вважають у НБУ.
"Фундаментом для сприятливого інвестклімату та припливу інвестицій є макроекономічна і фінансова стабільність, у забезпеченні якої головну роль відіграє уряд і НБУ. Тому важливим є збереження помірної фіскальної політики", - наголосили в центробанку.
Нагадаємо, що пандемія суттєво вдарила по припливу інвестицій в Україну
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