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Пандемія суттєво вдарила по припливу інвестицій в Україну - радник Прем’єра

Кирило Криволап зауважив, що Україна за 30 років є хронічно недоінвестованою
Пандемія коронавірусу вдарила по світовій економіці і загальний рівень інвестицій впав більш як на 50%, і Україна не є винятком оскільки приплив прямих іноземних інвестиції за 10 місяців 2020 року становив лише 220 млн дол. США.
Пандемія суттєво вдарила по припливу інвестицій в Україну - радник Прем’єра Фото: Укрінформ

Як передає кореспондент "Укрінформу", про це під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 сказав радник Прем’єр-міністра, виконавчий директор Центру економічного відновлення (платформи для створення Національної економічної стратегії-2030) Кирило Криволап.

"Прямі іноземні інвестиції у 2019 році зросли на 7%, однак були в три рази менші, ніж перекази від заробітчан. Пандемія коронавірусу вдарила по світовій економіці і загальний рівень інвестицій впав більш як на 50%, і Україна не є винятком. За 10 місяців 2020 року, надходження інвестицій склали 220 млн дол", - сказав Криволап.

Він зауважив, що Україна за 30 років є хронічно недоінвестованою. Починаючи з років незалежності економіка України залучила близько 50 млрд дол. США. В той час, як у Польщі за такий же час було накопичено близько 240 млрд дол. інвестицій.

За його словами, для іноземного інвестора рівень ризику в Україні є досить високим, що проявляється в кредитних рейтингах, тому для того аби підвищити привабливість країни для інвестора, потрібно створювати стимули: єдиний координаційний орган для інвесторів, податкові канікули, індустріальні парки.

"Якщо ми реалізуємо всі напрацювання робочої групи в економічній площині, то можемо збільшувати ВВП за 10 років десь в три рази", - зазначив Криволап.

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22 01 2021 15:19
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