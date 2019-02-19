НБУ отримав нерухомість компанії Коломойського у Дніпрі

Сумарно НБУ хоче стягнути з них 61 млн грн

Національний банк 13 лютого отримав чергове рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки, що забезпечує виконання кредитних зобов'язань "Приватбанку".

Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив в повному обсязі позовну заяву НБУ до компанії "Арлан" щодо звернення стягнення на предмет іпотеки: офісні приміщення в м. Дніпро вартістю 17,6 млн грн, передані в забезпечення виконання зобов'язань "Приватбанку" по кредиту рефінансування, інформує FinClub з посиланням на прес-службу Нацбанку.

Нацбанк хоче, щоб екс-власники Приватбанку погашали прострочене рефінансування держбанку, отримане ще до націоналізації, а не платники податків.

Зазначається, що з початку літа 2018 року НБУ подав півтори сотні позовів.

Будівлю в Дніпрі по вул. Святослава Хороброго, 27 заклали відразу дві компанії: "Арлан" і "Акватера". Їх іпотечні договори від 29 травня 2014 року стосувалися окремих поверхів і приміщень в цій будівлі.

Сумарно НБУ хоче стягнути з них 61 млн грн.

У лютому 2019 року Господарський суд Києва задовольнив позов компанії "Акватера" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова до "Приватбанку" і стягнув з нього на користь позивача 24,8 мільйона гривень.

Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Приватбанк має виставити на продаж непрофільні для себе активи: гірськолижний курорт "Буковель", будівлю телеканалу "1+1" в Києві і літаки авіакомпанії МАУ.