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НБУ презентував сайт із фінансової грамотності

Основна мета створення сайту – формування й розвиток спільноти педагогів-тренерів із фінансової грамотності в Україні
Національний банк презентував освітянам сайт з фінансової грамотності "ТАЛАН".
НБУ презентував сайт із фінансової грамотності Фото: watcher.com.ua
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
 
Зазначається, що новостворений сайт був представлений 2 серпня під час зустрічі з педагогами з нагоди старту літньої школи фінансової грамотності "ТАЛАН" для освітян.
 
Основна мета створення сайту – формування й розвиток спільноти педагогів-тренерів із фінансової грамотності в Україні. Він буде корисним для викладачів, які працюють і з дітьми, і з дорослими.
 
Очікується, що запуск такого інформаційного майданчика сприятиме підвищенню фінансової обізнаності українців, посиленню кваліфікації педагогів у сфері фінансової грамотності, залученню педагогів, дітей та молоді до заходів НБУ та ширшому розповсюдженню навчальних матеріалів із фінансової грамотності.
 
Як зазначають в Нацбанку, рівень фінансової грамотності українців перебуває на позначці 12,3 бала із 21 можливого. Такі результати дослідження "Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021 році", яке проводив Проєкт USAID "Трансформація фінансового сектору" у співпраці з Національним банком України. Мінімальний же цільовий рівень, рекомендований Організацією економічного співробітництва та розвитку, становить 14 балів. Найнижчий показник серед учасників дослідження має вікова група 18-24 роки.
 
"Сайт "ТАЛАН" – це перший крок Національного банку для підготовки вчителів, які викладатимуть предмет "Підприємництво та фінансова грамотність" у школах. Другий наш крок – організація навчання для вчителів", – сказав заступник голови Національного банку Олексій Шабан.
 
Літня школа з фінансової грамотності "ТАЛАН" від НБУ – це місячна навчальна програма з фінансових тем для педагогів. Перший набір до школи налічує 500 вчителів. Також вже відкрито реєстрацію на другий набір, що має відбутися під час зимових шкільних канікул.
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02 08 2022 11:38
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