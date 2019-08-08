НБУ прогнозує нову програму з МВФ обсягом у $10 млрд
"Зазвичай програма EFF триває 2,5-4 роки. Ми використовуємо ці параметри у макроекономічних прогнозах Нацбанку. Розмір програми залежатиме від її тривалості. Ми вважаємо, що це буде 5-10 мільярдів доларів", — повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв’ю Financial Observer, інформує "Громадське".
За його словами, перший транш МВФ в межах вже нової програми має надійти до України до кінця 2019 року. Його розмір складе 2 мільярди доларів. Надалі Нацбанк прогнозує надходження траншів по 2 мільярди доларів щороку.
Нагадаємо, що переговори між Україною та Міжнародним валютним фондом про започаткування нової кредитної програми мають відновитися не раніше середини вересня 2019 року.
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