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НБУ прогнозує нову програму з МВФ обсягом у $10 млрд

Нова програма, на відміну від чинної, буде у форматі EFF (Extended Fund Facility, наразі в Україні діє програма stand-by). Обсяг цієї програми складатиме 5-10 мільярдів доларів, а термін її дії — 4 роки
Національний банк України прогнозує, що обсяг нової програми макроекономічного фінансування з Міжнародним валютним фондом складе 10 мільярдів доларів.
НБУ прогнозує нову програму з МВФ обсягом у $10 млрд Фото: president.gov.ua

"Зазвичай програма EFF триває 2,5-4 роки. Ми використовуємо ці параметри у макроекономічних прогнозах Нацбанку. Розмір програми залежатиме від її тривалості. Ми вважаємо, що це буде 5-10 мільярдів доларів", — повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв’ю Financial Observer, інформує "Громадське".

За його словами, перший транш МВФ в межах вже нової програми має надійти до України до кінця 2019 року. Його розмір складе 2 мільярди доларів. Надалі Нацбанк прогнозує надходження траншів по 2 мільярди доларів щороку.

Нагадаємо, що переговори між Україною та Міжнародним валютним фондом про започаткування нової кредитної програми мають відновитися не раніше середини вересня 2019 року.

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08 08 2019 12:20
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