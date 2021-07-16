БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк України (НБУ) протягом тижня 12-16 липня 2021 року не купував валюту на міжбанківському ринку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ вперше за 1,5 місяці відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку
При цьому він також не продавав долари на міжбанку
Фото: 5.ua
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на дані НБУ.
Таким чином, НБУ відмовився від валютних інтервенцій після того, як протягом шести тижнів виходив на міжбанк з купівлею (іноді з продажем) валюти.
Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 993,30 млн доларів і продав 169,50 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 823,80 млн доларів.
Фото: РБК-Україна
Зазначимо, голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин повідомив, що на міжбанківському валютному ринку попит перевищує пропозицію. Однак курс знаходиться в бічному тренді близько 27,30 гривень.
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