НБУ вперше за 1,5 місяці відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку

При цьому він також не продавав долари на міжбанку

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 12-16 липня 2021 року не купував валюту на міжбанківському ринку.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, НБУ відмовився від валютних інтервенцій після того, як протягом шести тижнів виходив на міжбанк з купівлею (іноді з продажем) валюти.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 993,30 млн доларів і продав 169,50 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 823,80 млн доларів.

Фото: РБК-Україна

Зазначимо, голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин повідомив, що на міжбанківському валютному ринку попит перевищує пропозицію. Однак курс знаходиться в бічному тренді близько 27,30 гривень.

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