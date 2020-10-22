НБУ зберіг прогноз спаду ВВП у 2020 році на 6%

Основним драйвером росту ВВП на рівні 4% у 2021-2022 рр. залишатиметься приватне споживання

Прогноз Нацбанку по ВВП на 2020 рік залишається незмінним - падіння на 6% у 2020 році, у НБУ очікують, що економіка у наступні роки повернеться до зростання на рівні близько 4%.

Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко під час прес-брифінгу, зазначає "Економічна правда".

"Прогноз ВВП на поточний рік залишається незмінним. Скорочення економіки за підсумками року є наслідком насамперед складного для бізнесу II кварталу, в якому застосовувалися найжорсткіші карантинні обмеження.

Водночас ділова активність помітно пожвавилася в умовах поступового пом’якшення обмежень. Відновлення споживчого та інвестиційного попиту в другому півріччі компенсуватимуть гірший урожай аграрного сектору та менший фіскальний імпульс", - підкреслив Шевченко.

За його словами, основним драйвером росту ВВП на рівні 4% у 2021-2022 рр. залишатиметься приватне споживання.

"Економічне зростання підтримають фіскальні стимули, м’яка монетарна політика та відновлення зовнішнього попиту. Важливою передумовою такого сценарію є відсутність у майбутньому жорстких карантинних обмежень як в Україні, так і у світі", - додав голова НБУ.

Нагадаємо, що протекціонізм в торгівлі може коштувати світовій економіці 10 трильйонів доларів