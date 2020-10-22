НБУ зберіг прогноз спаду ВВП у 2020 році на 6%
Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко під час прес-брифінгу, зазначає "Економічна правда".
"Прогноз ВВП на поточний рік залишається незмінним. Скорочення економіки за підсумками року є наслідком насамперед складного для бізнесу II кварталу, в якому застосовувалися найжорсткіші карантинні обмеження.
Водночас ділова активність помітно пожвавилася в умовах поступового пом’якшення обмежень. Відновлення споживчого та інвестиційного попиту в другому півріччі компенсуватимуть гірший урожай аграрного сектору та менший фіскальний імпульс", - підкреслив Шевченко.
За його словами, основним драйвером росту ВВП на рівні 4% у 2021-2022 рр. залишатиметься приватне споживання.
"Економічне зростання підтримають фіскальні стимули, м’яка монетарна політика та відновлення зовнішнього попиту. Важливою передумовою такого сценарію є відсутність у майбутньому жорстких карантинних обмежень як в Україні, так і у світі", - додав голова НБУ.
Нагадаємо, що протекціонізм в торгівлі може коштувати світовій економіці 10 трильйонів доларів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- ВІДЕО Україна планує отримати близько $2 мільярдів за транзит газу з РФ — Коболєв
- ВІДЕО Новий лот: Мін'юст виставить на продаж Львівську виправну колонію №48
- Бізнеси із "зеленими" серцями: чотири корпорації, рухомі екомісіями
- Чому курс гривні повзе вниз і яким він буде наприкінці року