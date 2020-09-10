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Протекціонізм в торгівлі може коштувати світовій економіці 10 трильйонів доларів

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в будь-якому випадку збільшиться в 2021 році на тлі відновлення глобальної економіки після пандемії
Світова економіка може втратити 10 трильйонів доларів до 2025 року, якщо уряди не відмовляться від протекціоністських заходів в торгівлі, включаючи введення нових мит.
Протекціонізм в торгівлі може коштувати світовій економіці 10 трильйонів доларів Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в спільному звіті BCG і HSBC, підготовленому для лідерів G20, повідомляє "Економічна правда".

На основі моделі впливу торгових потоків на економічне зростання автори звіту під назвою "Аргумент на користь вільної торгівлі вартістю 10 трлн доларів" порівняли два сценарії взаємодії між країнами "великої двадцятки".

Перший має на увазі високу свободу торгівлі, регульовану встановленими правилами, другий - максимально можливі торговельні обмеження, включаючи зростання імпортних мит в середньому по світу, продовження торгової війни між США і Китаєм і прийняття дуже невеликої кількості нових заходів, спрямованих на спрощення процедур міжнародної торгівлі.

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в будь-якому випадку збільшиться в 2021 році на тлі відновлення глобальної економіки після пандемії.

У 2022 році в рамках протекціоністського сценарію зростання обсягу зовнішньоторговельного обороту в вартісному вираженні припиняється, як і підйом ВВП.

Навпаки, за сценарію вільної торгівлі темпи зростання будуть вище на 2,0-2,6 процентного пункту щодо базового рівня, а ВВП - на 1,8-2,3 п.п. на рік.

Дослідження розглядає тільки міжнародну торгівлю товарами і не розглядає торгівлю послугами.

У звіті перераховані дії, які сприятимуть оздоровленню світової економіки в найближчі п'ять років і далі.

В їх число входять посилення міжнародних інститутів, включаючи СОТ, щоб вони могли своєчасно відповідати на нові виклики, з якими стикаються компанії по всьому світу.

"Крім того, необхідно переосмислення правил міжнародної торгівлі з метою створення більш досконалого і практично застосовного зводу правил, який знижує вплив протекціонізму, підтримує відкриті ринки і забезпечує рівні умови торгівлі в усьому світі", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що на економіку США чекає довгий і невизначений шлях до відновлення

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09 10 2020 12:31
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