НБУ знизив облікову ставку з 10% до 8%
Правління Національного банку України (НБУ) вирішило з 24 квітня знизити облікову ставку з 10% до 8% річних, ідеться в повідомленні центробанку в четвер, пише "Інтерфакс-Україна".
"У комплексі з іншими заходами, вжитими Національним банком, зокрема з розширення інструментарію для підтримання ліквідності банків та запровадженням банками пільгових умов для позичальників, це надасть економіці стимул, необхідний для підтримання населення і бізнесу в ці складні часи та швидкого відновлення ділової активності після завершення карантину", - наголошується в релізі.
Згідно з ним, на кінець 2020 року прогноз облікової ставки збережено на рівні 7%.
"Оцінюючи можливу швидкість руху до цієї позначки, Національний банк зважатиме на перебіг переговорів із МВФ, розвиток ситуації з коронавірусом та темпи згортання карантинних заходів, а також антикризові заходи урядів та центральних банків інших країн", - ідеться в повідомленні.
Згідно з ним, НБУ не виключає можливості й більшого пом'якшення монетарної політики цього року в тому разі, якщо скорочення споживчого попиту через карантинні заходи й ослаблення ділової активності суттєвіше тиснутимуть на інфляцію в бік її зниження, ніж очікується нині.
Як повідомлялося, правління НБУ вирішило з 31 січня цього року знизити облікову ставку з 13,5% до 11% річних.
Після цього правління регулятора з 13 березня знизило облікову ставку ще на 1 процентний пункт - до 10% річних.
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