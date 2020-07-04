Міжнародні резерви України в березні знизилися на 7,8%, до $24,9 млрд - НБУ

"Зменшення міжнародних резервів протягом березня було зумовлене, насамперед, значними обсягами валютних інтервенцій Національного банку, спрямованими на згладжування надмірних курсових коливань через ажіотажний попит на валюту з боку бізнесу та населення", - йдеться в повідомленні.

Фото: tsn.ua

Міжнародні резерви України в березні 2020 року зменшилися, за попередніми даними, на 7,8%, або на $2,1 млрд - до $24,924 млрд, повідомив Національний банк України (НБУ) на своєму сайті у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна". "Зменшення міжнародних резервів протягом березня було зумовлене, насамперед, значними обсягами валютних інтервенцій Національного банку, спрямованими на згладжування надмірних курсових коливань через ажіотажний попит на валюту з боку бізнесу та населення", - йдеться в повідомленні. Читайте також: "Антикоронавірусний" держбюджет: що передбачає нова версія проєкту закону

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