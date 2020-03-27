"Антикоронавірусний" держбюджет: що передбачає нова версія проєкту закону

Як зазначається, документом пропонується зменшення доходів бюджету на 115,9 млрд грн, або на 10,7% як і у попередній версії проєкту закону

При цьому зменшення податкових надходжень планується одразу на 139 млрд грн (або на 15%). В тому числі за загальним фондом - на 130,3 млрд грн, за спеціальним фондом - на 9,3 млрд грн.

У новій версії проєкту закону про зміни до бюджету і створення стабілізаційного фонду, який Мінфін 27 березня підготував для розгляду у парламенті, передбачається збільшити дефіцит бюджету до 305,8 млрд грн або 6,8% ВВП.

Про це повідомляє телеграм-канал Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки, зазначає "Економічна правда".

Як зазначається, документом пропонується зменшення доходів бюджетy на 115,9 млрд грн, або на 10,7% як і у попередній версії проєкту закону.

При цьому зменшення податкових надходжень планується одразу на 139 млрд грн (або на 15%). В тому числі за загальним фондом - на 130,3 млрд грн, за спеціальним фондом - на 9,3 млрд грн.

Найбільше скорочення - на 45,5 млрд грн - очікується від ПДВ з ввезених на митну територію України товарів. Ще 20,5 млрд грн - за рахунок зменшення рентної плати на видобування природного газу.

Натомість, на 26,7 млрд грн, тобтона 65%, пропонується збільшити обсяг перерахування дивідендів державними підприємствами.

Крім цього, з проєкту випливає, що чверть видатків державного бюджету у разі ухвалення зміни про стабфонд буде профінансовано за рахунок нового боргу

У свою чергу видатки бюджету пропонується збільшити на 86,3 млрд грн, або на 7,2%.

Ключова стаття збільшення - видатки на Стабілізаційний фонд. Як і раніше, Стабфонд залишається нерозподіленою статею видатків.

Правда, цього разу обсяг фінансування Стабфонду запропоновано знизити: до 113,9 млрд грн. У попередній версії обсяг видатків на цю статтю передбачався на рівні 124,2 млрд грн.

"Стабфонд буде найбільшою нерозподіленою статтею видатків в бюджеті. Ця єдина стаття становитиме 8,8% всіх видатків бюджету, або 10% видатків загального фонду державного бюджету", - зазначається в повідомленні.

Дефіцит державного бюджету в новій версії передбачається на рівні 305,8 млрд грн або 6,8% ВВП (якщо припустити, що ВВП залишиться на рівні планового, тобто зросте на 3,7% за рік).

Кожен відсоток зниження динаміки розвитку ВВП, і тим більше його падіння, автоматично значно збільшуватиме співвідношення дефіциту до ВВП.

У тому числі 281 млрд грн складатиме дефіцит загального фонду та 24,5 млрд грн – за спеціальним фондом.

Фактично, це означає, що кожну четверту гривню державних видатків за загальним фондом потрібно буде профінансувати за рахунок залучення нового боргу.

Нагадаємо, умовно "безпечним" для публічних фінансів та, як наслідок, для стійкості економіки, вважається рівень дефіциту не більше 3% до ВВП.

Проте, як уже раніше писала ЕП, у України немає іншого виходу і МВФ готовий піти на певні поступки в питанні збільшення дефіциту бюджету країни. Для Фонду раніше цей показник був одним з головних при узгодженні бюджетних параметрів.

Про це, зокрема, напередодні говорив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, підкреслюючи, що "розширення дефіциту державного бюджету з 2% до 3-5% є прийнятним за умови підтримки від міжнародних донорів".

Про збільшення граничного розміру дефіциту бюджету також раніше казала заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів.

Наразі поки що невідомо, який показник зростання дефіциту бюджету погодив МВФ.

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