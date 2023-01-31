"Не було б практично" відправляти британські винищувачі в Україну – уряд Британії
Його цитує видання Evening Standard.
"Британські винищувачі Typhoon і F-35 є надзвичайно складними і потрібні місяці, щоб навчитися керувати ними. Враховуючи це, ми вважаємо, що відправка цих літаків в Україну є непрактичною", – сказав речник.
"Очевидно, що ми будемо продовжувати надавати і прискорювати нашу військову підтримку Україні і уважно прислухатися до їхніх запитів", – підкреслив він.
Відповідаючи на запитання, чи не заперечує уряд проти того, щоб інші союзники надсилали менш сучасні літаки, речник сказав: "Ми продовжимо обговорювати з нашими союзниками те, що, на нашу думку, є правильним підходом. Ми щойно відправили наші танки Challenger і рухаємось разом із союзниками в цьому напрямку. Ці танки прибудуть досить скоро".
Нагадаємо, сьогодні США відправили першу партію з понад 60 Bradley до України.