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ПОЛІТИКА

США відправили першу партію з понад 60 Bradley до України

31 січня 2023, 08:54
США відправили першу партію з понад 60 Bradley до України
Джерело: ustranscom.mil
Транспортне командування збройних сил США повідомило про відправку першої партії бойових машин піхоти Bradley в Україну.

Про це повідомляє транспортне командування.

У повідомленні йдеться, що партія у понад 60 Bradley вирушила від берегів Північного Чарльстона (Південна Кароліна) в Україну.

Відправлені Bradley "забезпечать українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення росії".

Раніше повідомлялося, що українські військові прибули до Німеччини для навчання на БМП Marder


СШАдопомогабмп

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