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ПОЛІТИКА

Українські військові прибули до Німеччини для навчання на БМП Marder

27 січня 2023, 10:19
Українські військові прибули до Німеччини для навчання на БМП Marder
Джерело: wikipedia
Підготовка триватиме вісім тижнів

До Німеччини прибули перші військовослужбовці ЗСУ для навчання роботі з бойовими машинами піхоти Marder, передає DW

Група українських військових приземлилася в Кельні в четвер, 26 січня, підготовка має розпочатися найближчим часом.

Раніше влада ФРН оголосила про плани передати Києву близько 40 БМП Marder. У пакет допомоги входить також навчання українських екіпажів, яке триватиме приблизно вісім тижнів.

У Німеччині українських військових також планують навчити користуватися американськими БМП Bradley. Крім того, незабаром має розпочатися навчання українських екіпажів роботі з німецькими танками Leopard 2.

Нагадаємо, рішення Німеччини відправити в Україну танки Leopard, які виробляє компанія Rheinmetall спільно з Krauss-Maffei Wegmann, підняло акції майже 134-річної фірми до рекордного рівня.

 
НімеччинаЗСУMarder

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