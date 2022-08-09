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Не чекали - в Київ з несподіваним візитом завітав Блінкен

За інформацією ЗМІ, держсекретар США оголосить про виділення військового фінансування в розмірі $2 млрд для України і низки інших країн, яким загрожує агресія рф
Не чекали - в Київ з несподіваним візитом завітав Блінкен Фото: Укрінформ
Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув з неоголошеним візитом до Києва.
 
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на поінформовані джерела в дипломатичних колах.
 
Зокрема, його візит передбачає зустрічі з українськими чиновниками. Цей візит покликаний продемонструвати підтримку України з боку США.
 
Між тим, за інформацією Reuters, у Києві держсекретар США оголосить про виділення військового фінансування в розмірі $2 млрд для України і ще 18 держав, які в майбутньому можуть зіткнутися з російською агресією.
 
Як раніше повідомляв iPress, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Україна отримає від США пакет озброєння на $675 млн, який включатиме гаубиці, ракети Harm, боєприпаси для Himars та системи штучного інтелекту.
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08 09 2022 14:58
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