ПОЛІТИКА НОВИНИЗа інформацією ЗМІ, держсекретар США оголосить про виділення військового фінансування в розмірі $2 млрд для України і низки інших країн, яким загрожує агресія рфПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Не чекали - в Київ з несподіваним візитом завітав Блінкен
Фото: Укрінформ
Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув з неоголошеним візитом до Києва.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на поінформовані джерела в дипломатичних колах.
Зокрема, його візит передбачає зустрічі з українськими чиновниками. Цей візит покликаний продемонструвати підтримку України з боку США.
Між тим, за інформацією Reuters, у Києві держсекретар США оголосить про виділення військового фінансування в розмірі $2 млрд для України і ще 18 держав, які в майбутньому можуть зіткнутися з російською агресією.
Як раніше повідомляв iPress, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Україна отримає від США пакет озброєння на $675 млн, який включатиме гаубиці, ракети Harm, боєприпаси для Himars та системи штучного інтелекту.
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08 09 2022 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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