Не чекали - в Київ з несподіваним візитом завітав Блінкен

За інформацією ЗМІ, держсекретар США оголосить про виділення військового фінансування в розмірі $2 млрд для України і низки інших країн, яким загрожує агресія рф

Фото: Укрінформ

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув з неоголошеним візитом до Києва. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на поінформовані джерела в дипломатичних колах. Зокрема, його візит передбачає зустрічі з українськими чиновниками. Цей візит покликаний продемонструвати підтримку України з боку США. Між тим, за інформацією Reuters, у Києві держсекретар США оголосить про виділення військового фінансування в розмірі $2 млрд для України і ще 18 держав, які в майбутньому можуть зіткнутися з російською агресією. Як раніше повідомляв iPress, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Україна отримає від США пакет озброєння на $675 млн , який включатиме гаубиці, ракети Harm, боєприпаси для Himars та системи штучного інтелекту.

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