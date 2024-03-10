Не капітуляція, а переговори – пояснили у Ватикані слова Папи Римського

У Ватикані пояснили слова Понтифіка, які він сказав в інтерв'ю швейцарському радіо і телебаченню.

В інтерв’ю Папа Франциск закликає до припинення вогню і відновлення переговорів, а не капітуляції України.

Про це пише ватиканське видання Vatican News.

"Папа вживає термін "білий прапор" і у відповідь використовує запропонований інтерв'юером образ, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів. В іншому місці інтерв'ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі будь-яку військову ситуацію, Папа чітко заявив, що переговори ніколи не є капітуляцією", - заявив директор прес-служби Ватикану Маттео Бруні.

Він роз'яснив інтерв'ю Папи Франциска, у якому Понтифік порадив Україні мати "відвагу білого прапора".

В інтерв'ю, про яке йдеться, інтерв'юер Лоренцо Буккелла запитує Папу: "В Україні є ті, хто закликає до мужності здатися, показати білий прапор. Але інші кажуть, що це легітимізує найсильніших. Що ви думаєте?". І Франциск відповідає: "Це інтерпретація. Але я вважаю, що сильнішим є той, хто бачить ситуацію, хто думає про людей, хто має відвагу білого прапора, щоб вести переговори. І сьогодні можна вести переговори за допомогою міжнародних сил. Слово "переговори" - це сміливе слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи не йдуть добре, ви повинні мати мужність вести переговори. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Ведіть переговори вчасно, шукайте якусь країну для посередництва. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато тих, хто хоче бути посередником. Туреччина, вона запропонувала себе для цього. І інші. Не соромтеся вести переговори, поки не стало гірше".

Ми писали, що Папа Римський вважає, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" в переговорах з рф.