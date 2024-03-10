Україна повинна мати "відвагу білого прапора" в переговорах з рф – Папа Римський

Папа Франциск заявив, що в конфлікті в Україні сторона, яка програє, повинна знайти в собі хоробрість визнати це і погодитися на переговори.

Понтифік заявив про це в телеінтерв'ю швейцарській телерадіокомпанії, пише Reuters.

В інтерв'ю Франциска запитали про його позицію в дебатах між тими, хто каже, що Україна повинна здатися, адже вона не змогла дати відсіч російським силам, і тими, хто каже, що це узаконить дії росії. Інтерв'юер використав у запитанні термін "білий прапор".

"Це одна з інтерпретацій. Але я вважаю, що сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори. Слово "переговори" - сміливе слово. Коли ви бачите, що зазнали поразки, що справи йдуть не дуже добре, вам потрібно мати сміливість вести переговори", - сказав Франциск.

Він додав, що переговори мають відбуватися за допомогою міжнародних держав.

Це вперше, коли Франциск використовував такі терміни, як "білий прапор" чи "поразка" під час обговорення війни в Україні, хоча в минулому він говорив про необхідність переговорів.

"Можна відчувати сором, але скількома загиблими закінчиться ця війна? Потрібно вести переговори вчасно, знайти країну, яка може бути посередником", - сказав Франциск.

Він також згадав Туреччину серед таких країн.

Раніше Папа Римський закликав до припинення воєн і поваги до цивільного населення.