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Не можна давати рф відпочити – держсекретар США

24 березня 2023, 09:05
Не можна давати рф відпочити – держсекретар США
Фото: Укрінформ
США не вбачають жодних ознак того, що росія готова до змістовної дипломатії для закінчення війни.

росія не має отримати можливость перепочити на фронті. Бо за найменшого "відпочинку" вона перегрупує сили і знову вдарить по Україні.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє  Радіо Свобода.

Блінкен зазначив, що путін не має наміру відступати від своєї ідеї повного підпорядкування України кремлю.

"Він не поважає територіальну цілісність України, а хоче включити її до складу "російської імперії"", - зазначив Блінкен.

Він же нагадав, що незалежність, суверенітет України чітко визнано у Конституції та міжнародних документах, і ці норми нікуди не зникнуть так само, як і самі українці. Блінкен наголосив, що США хочуть миру на території України.

"Ми відчайдушно хочемо миру, хоча українці хочуть його більше, ніж будь-хто. Зрештою саме вони страждають через агресію щодня, вони хочуть тривалого і сталого миру, який відображає базові принципи міжнародної системи та Статуту ООН", - наголосив держсекретар.

Також Блінкен додав, що США не хочуть, щоб рф мала можливість відпочити.

"Чого ми не хочемо… щоб це врегулювалося в такий спосіб, який просто дозволить росіянам перезавантажитися, переозброїтися і потім знову атакувати", - резюмував він.

Раніше Ентоні Блінкен заявляв, що європейські країни, які є членами МКС, мають заарештувати путіна.

СШАвійна з РосієюБлінкен

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