Європейські країни повинні заарештувати путіна, якщо він туди приїде – Блінкен
Про це повідомляє держсекретарь США Ентоні Блінкен, пише CNN.
"Я думаю, що будь-хто, хто є стороною в суді та має зобов'язання, повинен виконувати їх", - заявив Блінкен.
Держсекретар не став говорити, чи передають влада США президента росії Міжнародному кримінальному суду, якщо він приїде до цієї країни. Він зазначив, що США не є стороною у суді.
"Я не думаю, що він має якісь плани приїхати сюди найближчим часом", - додав Блінкен.
CNN повідомляє, що путін останніми роками практично не виїздив за межі рф, а до США він не їздив з 2015 року.
Нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна через звинувачення у депортації українців.