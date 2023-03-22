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ПОЛІТИКА

Європейські країни повинні заарештувати путіна, якщо він туди приїде – Блінкен

22 березня 2023, 21:09
Європейські країни повинні заарештувати путіна, якщо він туди приїде – Блінкен
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Будь-яка європейська - підписання Римського статуту, має заарештувати російського диктатора володимира путіна, якщо він відвідає її.

Про це повідомляє держсекретарь США Ентоні Блінкен, пише CNN.

"Я думаю, що будь-хто, хто є стороною в суді та має зобов'язання, повинен виконувати їх", - заявив Блінкен.

Держсекретар не став говорити, чи передають влада США президента росії Міжнародному кримінальному суду, якщо він приїде до цієї країни. Він зазначив, що США не є стороною у суді.

"Я не думаю, що він має якісь плани приїхати сюди найближчим часом", - додав Блінкен.

CNN повідомляє, що путін останніми роками практично не виїздив за межі рф, а до США він не їздив з 2015 року.

Нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна через звинувачення у депортації українців.

СШАПутінБлінкен

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