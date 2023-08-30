Не можна допустити перемоги росії у війні – глава Чехії

Президент Чехії Петр Павел заявив, що не можна допустити перемоги росії у війні і необхідно продовжувати підтримувати Україну.

Заяву він зробив на зустрічі з керівниками чеських дипломатичних місій, повідомляє Укрінформ.

На думку Павела, росія так і не змирилася з утратою впливу на Чехію.

"російська агресія і дедалі більша самовпевненість становлять загрозу міжнародному порядку, який грунтується на правилах і співпраці... Кібератаки на базові державні інституції посилюються. Водночас ми стикаємося з дуже потужною хвилею дезінформації, яка поглиблює недовіру та роз'їдає наше суспільство зсередини. Ми не можемо допустити перемоги росії, - сказав чеський президент.

Павел запевнив, що Чехія має продовжувати боротися з брехнею та маніпуляціями, які загрожують національній безпеці, а підтримка України й надалі буде частиною всіх зустрічей і переговорів на всіх рівнях.

Він вважає, що це правильно не лише з погляду моралі й солідарності, а й з погляду стратегії і забезпечення безпеки Чехії.

"Підтримка України має бути максимально широкою. Зокрема, країна потребує гуманітарної, військової, економічної, політичної допомоги", - додав Петр Павел.