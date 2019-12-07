Не можна люструвати вишневі кісточки, - Супрун
"Є вишні і є черешні. Вишні, на відміну від черешні, трохи гіркуваті. Але всім відомо про "небезпечність" кісточок. Поки що не можна люструвати їх, але все ж таки є чимало переваг і від споживання вишень. Як і від трансформації системи охорони здоров‘я", – відповіла Супрун у Facebook і Twitter.
"І хоч наші тексти #абивибулиздорові доволі об’ємні, виглядає, що їх таки дочитують до кінця навіть в Офісі президента та Володимир Зеленський. Так, наприклад, ціла нація може дізнатись, що вишневі кісточки можуть вбити. Для цього не конче ними "пуляти" в око супротивнику через трубочку. Достатньо їх розкусити", – додала вона.
Супрун розповіла "більше про користь вишень та системних змін у медицині".
Вона просвітила, що у вишні є речовини, які мають протипухлинні властивості і стримують розвиток раку прямої кишки, знижують рівень ліпопротеїнів низької щільності (переносників холестеролу), мають низький глікемічний індекс, але багаті на клітковину, містять багато антиоксидантів.
"Вишні варто споживати для запобігання хворобі Альцгеймера, діабету та раку", – зазначила в.о. міністра.
Супрун провела паралелі в медичному забезпеченні: МОЗ збільшує доступ до безоплатного лікування для онкохворих пацієнтів, розбудовує мережу кардіоцентрів, забезпечує безоплатні чи доступні ліки для діабетиків
"27,8 мільйонів українців уклали декларації з сімейним лікарем – серед них пацієнти з хронічними захворюваннями. Це значить, що їхнє здоров’я під постійним наглядом. І в разі потреби, вони можуть отримати якісну та кваліфіковану пораду чи допомогу", – заявила вона.
"Хоча, звісно, потрібно пам’ятати про кісточки. Адже буває так, що щось дуже дрібне може спричинити величезні проблеми. Особливо це стосується шкідливих звичок чи необізнаності про власне здоров’я чи охорону здоров’я в масштабах країни", – додала Супрун.
Вона наголосила, що "постійна державна комунікація щодо здорового способу життя є основною складовою превентивної медицини, яку Міністерство охорони здоров’я України активно розвиває у рамках трансформації".
"Не викидайте вишневі кісточки на узбіччя відремонтованих доріг.(очевидно, реакція на пасаж Зеленського на адресу Володимира Омеляна – ред.). І не дайте чомусь такому дрібному "угробити" ваше здоров‘я", – порадила Супрун.
Нагадаємо, В.о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун не підтримує ініциативу народної депутатки Ольги Богомолець "про протидію лихослів’ю" і розказала, чому обсценна лексика може бути корисною для здоров’я.
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