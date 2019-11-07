Нацрада не змогла довести зв'язок Медведчука з телеканалами "112", NewsOne і ZIK
"Насамперед хочу сказати, що ми живемо в правовій державі, тому керуємося виключно нормами закону... Ці канали куплені насправді підставною особою, зв'язок з Медведчуком ми довести не можемо", - повідомила заступник голови Нацради з телебачення Уляна Фещук на засіданні Верховної Ради , відповідаючи на запитання депутата Ради Андрія Лозового (фракція Радикальної партії) про те, чому Нацрада з телебачення за всі роки існування не вживала жорстких заходів, коли за сприяння попередньої влади і через бездіяльність нинішньої влади "поплічник російських окупантів" Медведчук фактично захоплює інформаційний простір України, скупивши вже три інформаційних канали і поступово забираючи контроль над четвертим, повідомляє LB.ua.
Фещук також зазначила, що Нацрадою з телебачення спільно з Антимонопольним комітетом (АМКУ) розпочато спільні дії та обмін документами для встановлення зв'язку між кінцевими бенефіціарними власниками каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK.
Вона також наголосила, що спільна робота розпочата вже після того, як стало відомо, що депутат Ради від "Опозиційного блоку" Тарас Козак придбав телеканал ZIK.
Раніше повідомлялося, що Нацрада з телебачення має намір звернутися в АМКУ у зв'язку зі створенням холдингу з телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.
Також Нацрада проведе позапланову перевірку NewsOne, а потім, можливо, звернеться до суду про анулювання ліцензії телеканалу.
Нагадаємо, що український телеканал, що належить главі політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Надо поговорить". Пізніше телеканал скасував телеміст з каналом Кисельова "через прямі погрози".
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