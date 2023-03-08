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Не можна виключати, що Бахмут врешті-решт впаде найближчими днями – НАТО

08 березня 2023, 15:30
Не можна виключати, що Бахмут врешті-решт впаде найближчими днями – НАТО
Фото: 5 канал
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями.

Проте не обов’язково, що це стане переламним моментом у війні.

Про це пише Європейська правда.

Останні місяці довкола Бахмута точаться запеклі бої і при цьому росія постійно кидає на цей напрямок нову живу силу і техніку, гвоорить Столтенберг.

"Те, чого Росії бракує якісно, вони намагаються компенсувати кількісно. Вони зазнали великих втрат. Але водночас ми не можемо виключити, що Бахмут врешті-решт може впасти в найближчі кілька днів", - заявив генсек НАТО. 

Якщо це трапиться, то це не обов’язково буде відображати переломний момент у війні, додав він.

"Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну", - підсумував генсек Альянсу.

Сьогодні зранку Міноборони Німеччини закликало НАТО захистити країни Балтії.
НАТОБахмутзаяваСтолтенберг

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