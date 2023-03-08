Не можна виключати, що Бахмут врешті-решт впаде найближчими днями – НАТО
Проте не обов’язково, що це стане переламним моментом у війні.
Про це пише Європейська правда.
Останні місяці довкола Бахмута точаться запеклі бої і при цьому росія постійно кидає на цей напрямок нову живу силу і техніку, гвоорить Столтенберг.
"Те, чого Росії бракує якісно, вони намагаються компенсувати кількісно. Вони зазнали великих втрат. Але водночас ми не можемо виключити, що Бахмут врешті-решт може впасти в найближчі кілька днів", - заявив генсек НАТО.
Якщо це трапиться, то це не обов’язково буде відображати переломний момент у війні, додав він.
"Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну", - підсумував генсек Альянсу.Сьогодні зранку Міноборони Німеччини закликало НАТО захистити країни Балтії.