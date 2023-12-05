Не можу уявити Україну в ЄС – глава МЗС Словаччини

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що не може уявити за нинішніх обставин членство України в ЄС.

По це пише видання Štandard.

За його словами, до членства України в Євросоюзі ще дуже-дуже далеко.

"Це дуже серйозне питання. Але за нинішніх обставин я не можу собі цього уявити. Мені самому цікаво, як, наприклад, Урсула фон дер Ляєн буде обґрунтовувати пропозицію про членство або відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі і відповідати на питання, як ми можемо починати переговори з країною, яка перебуває у стані воєнного конфлікту", - заявив глава МЗС Словаччини.

Він додав, що для України повинна бути перспектива членства в майбутньому, але з дотриманням усіх правил, як і для всіх інших країн Східного партнерства, таких як Молдова і Грузія, або Західних Балкан.

"Словаччина готова підтримати Україну на шляху до ЄС, але ви маєте відповідати повністю всім критеріям", - вважає глава відомства.

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