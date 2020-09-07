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Не одягали маски: пасажири на годину затримали поїзд до Харкова

Інцидент стався у середу, 8 липня
У середу, 8 липня, електричка сполученням Козача Лопань-Харків затрималася майже на годину через порушення карантину пасажирами. Люди відмовлялися одягати захисні маски.
Не одягали маски: пасажири на годину затримали поїзд до Харкова Фото: «КВБЗ»

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", передає РБК - Україна.

Провідники та воєнізована охорона на станції "Дергачі" виявили у вагоні електрички порушників маскового режиму. На зауваження та пояснення пасажири не реагували, тому залізничникам довелося викликати наряд поліції.

"Правоохоронці провели роз’яснювальну роботу серед порушників маскового режиму. Щоправда, через це зазнали незручностей інші пасажири - поїзд було затримано по станції "Дергачі" на 51 хвилину, на кінцеву станцію "Харків-Пасажирський" прибув із затримкою в 49 хвилин", - додали в УЗ.

Зазначимо, вимоги карантину в Україні зобов'язують пасажирів громадського транспорту використовувати засоби індивідуального захисту. За порушення цих вимог передбачено штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 09 липня в Україні зафіксовано 51 224 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1327 летальних, 23 784 пацієнти одужали.

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09 07 2020 17:00
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