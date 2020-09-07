В Україні зафіксовано 810 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 810 нових випадків

За даними ЦГЗ, на 09 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 51 224 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1327 летальних, 23 784 пацієнти одужали.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2021 випадок; Волинська область — 2875 випадків; Дніпропетровська область — 1130 випадків; Донецька область — 749 випадків; Житомирська область — 1500 випадків; Закарпатська область — 3622 випадки; Запорізька область — 605 випадків; Івано-Франківська область — 2857 випадків; Кіровоградська область — 669 випадків; м. Київ — 5872 випадки; Київська область — 2895 випадків; Львівська область — 6681 випадок; Луганська область — 90 випадків; Миколаївська область — 465 випадків; Одеська область — 2052 випадки; Полтавська область — 327 випадків; Рівненська область — 4380 випадків; Сумська область — 328 випадків; Тернопільська область — 2153 випадки; Харківська область — 2521 випадок; Херсонська область — 201 випадок; Хмельницька область — 865 випадків; Чернівецька область — 5074 випадки; Черкаська область — 707 випадків; Чернігівська область — 585 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 09 липня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 98 510 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров'я нагадали, кому безкоштовно роблять тест на коронавірус. За словами глави МОЗ Максима Степанова, на сьогодні відомство прийняло відповідні алгоритми.

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