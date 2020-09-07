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В Україні зафіксовано 810 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 810 нових випадків
За даними ЦГЗ, на 09 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 51 224 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1327 летальних, 23 784 пацієнти одужали.
В Україні зафіксовано 810 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2021 випадок;

Волинська область — 2875 випадків;

Дніпропетровська область — 1130 випадків; 

Донецька область — 749 випадків;

Житомирська область — 1500 випадків;

Закарпатська область — 3622 випадки;

Запорізька область — 605 випадків;

Івано-Франківська область — 2857 випадків;

Кіровоградська область — 669 випадків;

м. Київ — 5872 випадки;

Київська область — 2895 випадків;

Львівська область — 6681 випадок; 

Луганська область — 90 випадків;

Миколаївська область — 465 випадків;

Одеська область — 2052 випадки;

Полтавська область — 327 випадків;

Рівненська область — 4380 випадків;

Сумська область — 328 випадків;

Тернопільська область — 2153 випадки;

Харківська область — 2521 випадок;

Херсонська область — 201 випадок;

Хмельницька область — 865 випадків;

Чернівецька область — 5074 випадки;

Черкаська область — 707 випадків;

Чернігівська область — 585 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 09 липня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 98 510 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров'я нагадали, кому безкоштовно роблять тест на коронавірус. За словами глави МОЗ Максима Степанова, на сьогодні відомство прийняло відповідні алгоритми.
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09 07 2020 12:00
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