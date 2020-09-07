В Україні зафіксовано 810 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2021 випадок;
Волинська область — 2875 випадків;
Дніпропетровська область — 1130 випадків;
Донецька область — 749 випадків;
Житомирська область — 1500 випадків;
Закарпатська область — 3622 випадки;
Запорізька область — 605 випадків;
Івано-Франківська область — 2857 випадків;
Кіровоградська область — 669 випадків;
м. Київ — 5872 випадки;
Київська область — 2895 випадків;
Львівська область — 6681 випадок;
Луганська область — 90 випадків;
Миколаївська область — 465 випадків;
Одеська область — 2052 випадки;
Полтавська область — 327 випадків;
Рівненська область — 4380 випадків;
Сумська область — 328 випадків;
Тернопільська область — 2153 випадки;
Харківська область — 2521 випадок;
Херсонська область — 201 випадок;
Хмельницька область — 865 випадків;
Чернівецька область — 5074 випадки;
Черкаська область — 707 випадків;
Чернігівська область — 585 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 09 липня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 98 510 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
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