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У МОЗ розповіли, кому безкоштовно роблять тести на COVID-19

Усі українці з ознаками коронавірусної хвороби мають право на безкоштовний тест
У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, кому безкоштовно роблять тест на коронавірус. За словами глави МОЗ Максима Степанова, на сьогодні відомство прийняло відповідні алгоритми.
У МОЗ розповіли, кому безкоштовно роблять тести на COVID-19

Про це він сказав у ході брифінгу, передає РБК - Україна.

"Тестуються всі люди, у яких є ознаки коронавірусної хвороби. Вони всі тестуються безкоштовно. Наступне - тестуються безкоштовно особи, що знаходилися у контакті з хворою людиною, якій підтвердили діагноз коронавірусної хвороби, всі близькі і всі, хто знаходиться в контакті, теж тестуються безкоштовно", - підкреслив урядовець.

Крім того, безкоштовно тестують:

  • тих, хто потребує планової госпіталізації для проведення операцій, або з інших причин, які визначені правилами МОЗ
  • медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19, вони тестуються раз на 14 днів,
  • працівників Нацполіції і Нацгвардії по визначеному переліку, які безпосередньо контактують з великою кількістю людей, вони тестуються один раз на 30 днів.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ,на 08 липня в Україні зафіксовано 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужало.

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08 07 2020 12:20
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