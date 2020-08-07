У МОЗ розповіли, кому безкоштовно роблять тести на COVID-19 Усі українці з ознаками коронавірусної хвороби мають право на безкоштовний тест

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, кому безкоштовно роблять тест на коронавірус. За словами глави МОЗ Максима Степанова, на сьогодні відомство прийняло відповідні алгоритми.

Про це він сказав у ході брифінгу, передає РБК - Україна. "Тестуються всі люди, у яких є ознаки коронавірусної хвороби. Вони всі тестуються безкоштовно. Наступне - тестуються безкоштовно особи, що знаходилися у контакті з хворою людиною, якій підтвердили діагноз коронавірусної хвороби, всі близькі і всі, хто знаходиться в контакті, теж тестуються безкоштовно", - підкреслив урядовець. Крім того, безкоштовно тестують: тих, хто потребує планової госпіталізації для проведення операцій, або з інших причин, які визначені правилами МОЗ

медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19, вони тестуються раз на 14 днів,

працівників Нацполіції і Нацгвардії по визначеному переліку, які безпосередньо контактують з великою кількістю людей, вони тестуються один раз на 30 днів. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ,на 08 липня в Україні зафіксовано 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужало.

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