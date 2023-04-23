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ПОЛІТИКА

Не треба нас садити за стіл переговорів, дайте зброю – Данілов

23 квітня 2023, 14:30
Не треба нас садити за стіл переговорів, дайте зброю – Данілов
Данілов
У ситуації, що склалася, ініціативи врегулювання з москвою - проросійська миротворчість, наголосив глава РНБО.

Україну не потрібно вмовляти сідати за стіл переговорів з росією. Проте необхідно більше зброї, адже це єдиний вагомий аргумент для рф.

Про це повідомляє секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов у Facebook.

Данілов відповів авторам так званих "мирних ініціатив" для України, які часто повторюють російські наративи.

"Коли мета російського агресора залишається незмінною - знищення України, ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, - це ніщо інше як проросійська миротворчість", - зазначив він.

Секретар РНБО заявив, що Україні зараз непотрібні переговори, але необхідна зброя, щоб зупинити ворога.

"Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя - найкращий посередник і єдиний зрозумілий для рф аргумент спілкування", - наголосив він.

Читайте також: Українським солдатам не вистачає контролю неба, аби зупинити тиск росії.

війназброяДанілов

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