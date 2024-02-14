Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Не варто вірити заявам кремля про мир – розвідка Естонії

14 лютого 2024, 11:23
Не варто вірити заявам кремля про мир – розвідка Естонії
Фото: Reuters
росія намагається поширювати на Заході чутки про можливий мир у війні проти України, але насправді вона бачить свою агресію тривалою.

Про це заявив голова Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін, повідомляє ERR.

Розін вважає, що росія не досягла своїх цілей в Україні, але і не змінила їх.

"Ми живемо поруч із дуже злою державою, яка веде завойовницьку війну проти свого сусіда і чиї амбіції більші, ніж тільки ця країна, Україна, і чиї амбіції також спрямовані на зміну всього європейського порядку безпеки. В останні два роки ми бачимо, як ведеться війна. На щастя, мети не було досягнуто, але ми також бачимо, що ці цілі – політичне і військове поневолення України – не змінилися", - заявив глава розвідки.

За його словами, москва готова продовжувати війну стільки, скільки буде потрібно, незважаючи на те, що на Заході вона намагається поширювати чутки про те, що росія зацікавлена в мирі.

Він додав, що одним з напрямків дій росії є підрив і припинення допомоги Україні з боку Заходу.

"Ми бачимо, що є різні люди, якими Росія намагається маніпулювати як інформаційними агентами або агентами впливу на Заході, і цей наратив про мир – дуже поширена тема, яку продавлюють. Про нього Заходу розповідають різні російські аналітики, які ще можуть подорожувати, академіки і так далі. Таких розмов про мир дуже багато", - вважає Розін.

Розмови про мир подобаються західному суспільству, але Розін закликав не обманюватися цими заявами.

"В будь-якому разі, Кремль розглядає цей конфлікт з Україною як довгостроковий. Невелике перемир'я, яке нібито заморозить цей конфлікт, не покладе йому кінця. Це дасть Росії час зібратися з силами, а потім війна продовжиться в тому ж дусі. Ці розмови про мир – це скоріше те, про що можна говорити із Заходом. За оцінкою росіян, західне суспільство дуже сприятливе до такого роду розмов", – підсумував голова Департаменту зовнішньої розвідки Естонії.

Вчора ми також писали, що розвідка Естонії повідомлена, що росія готується до військового зіткнення із Заходом.

 

Кремльмиррозвідка Естоніїрозін

Останні матеріали

Північно-Балтійський регіон: приклад для НАТО. Інші європейські союзники мають наслідувати його – Мінна Аландер
Політика
Північно-Балтійський регіон: приклад для НАТО. Інші європейські союзники мають наслідувати його – Мінна Аландер
Переклад iPress – 14 лютого 2024, 12:21
Ситуація у всрф і ЗСУ. Запитання та відповіді – Том Купер
Ситуація у всрф і ЗСУ. Запитання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 13 лютого 2024, 23:59
Треба лише широко відкрити очі. Читайте, якщо ви думаєте, що Третю світову війну неможливо уявити – Ніл Ферґюсон
Політика
Треба лише широко відкрити очі. Читайте, якщо ви думаєте, що Третю світову війну неможливо уявити – Ніл Ферґюсон
Переклад iPress – 13 лютого 2024, 16:36
Атлантичний альянс смертельно поранений. Послання США союзникам: тепер ви самі по собі – Едвард Лукас
Політика
Атлантичний альянс смертельно поранений. Послання США союзникам: тепер ви самі по собі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 лютого 2024, 12:53
Зміна командування ЗСУ. Не варто робити з військових командирів знаменитостей – Філліпс О'Брайен
Політика
Зміна командування ЗСУ. Не варто робити з військових командирів знаменитостей – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 23:14
Інтерв'ю путіна Такеру Карлсону. російські міфи і війна, геноцид та фашизм – Тімоті Снайдер
Політика
Інтерв'ю путіна Такеру Карлсону. російські міфи і війна, геноцид та фашизм – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 15:01
Імперія прибутку наносить удар у відповідь. Чому Захід не може збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України – Том Купер
Політика
Імперія прибутку наносить удар у відповідь. Чому Захід не може збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України – Том Купер
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 12:48
В Авдіївці росіяни загрожують українському гарнізону. На українське командування чекає непросте рішення – Том Купер
Політика
В Авдіївці росіяни загрожують українському гарнізону. На українське командування чекає непросте рішення – Том Купер
Переклад iPress – 11 лютого 2024, 22:24
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється