Не всі союзники підтримують план Трампа щодо передачі зброї Україні – Politico

Між союзниками залишаються розбіжності.

Європейські лідери змушені швидко вчитися працювати з президентом США Дональдом Трампом. Немає кращого доказу цього, ніж заява Трампа про “угоду”, в межах якої європейські союзники купуватимуть у Штатів зброю для її подальшої передачі Україні, в той час як НАТО координуватиме поставки. Але, як повідомляє Politico, не всі європейські країни підтримують таку “схему”.

Під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті генсек НАТО Марк Рютте назвав чотири країни Північної Європи на додаток до Великої Британії та Нідерландів, які підтримують механізм закупівлі та подальшого постачання американської зброї Києву. Однак Франція, президент якої Еммануель Макрон вже давно наполягає на тому, щоб європейці посилювали власну оборонно-промислову базу за рахунок закупівель безпосередньо на європейському континенті, не увійшла до цього списку.

За словами двох французьких чиновників, Париж не приєднається до ініціативи закупівлі американської зброї саме з цієї причини. Уряд Франції також намагається збільшити власні витрати на оборону, скоротити видатки бюджету та зменшити його величезний дефіцит.

Також La Stampa повідомляє, що до механізму не приєднається й Італія. Видання пише, що країна відмовляється від участі в ініціативі насамперед тому, що “практично не має бюджетних можливостей” для участі в такій “схемі”.

"Про закупівлю американської зброї тут ніколи не йшлося", — сказали La Stampa в Міністерстві оборони Італії, маючи на увазі, що рішення Мерца — це повністю самостійне рішення Німеччини.

Однак, зазначає видання, відмову Італії не слід сприймати як дистанціювання від США чи від підтримки України, а як намір знайти інші способи піти назустріч Трампу. Країна готова допомогти з логістикою транспортування в Україну зброї, наданої США.

Напередодні повідомлялося, що до ініціативи не долучиться й Чехія. Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала в коментарі порталу Publico сказав, що його країна зосереджується на інших шляхах допомоги Києву, наприклад, через ініціативу з боєприпасами.

Але з огляду на обмеженість європейських виробничих потужностей, уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вважає, що купівля американської зброї — це чи не єдиний спосіб швидко забезпечити Україну необхідним озброєнням. Такий підхід демонструє різкі зміни поглядів Мерца, який у ніч своєї перемоги на виборах у лютому пообіцяв зміцнити Європу якомога швидше, щоб “крок за кроком досягти незалежності від США”. Відтоді Мерц змінив риторику, говорячи про віру в відданість Трампа НАТО та важливість трансатлантичних відносин. Канцлер Німеччини швидко визначив, що з Трампом краще мати справу через прагматизм, а не через конфронтацію.

Оголошуючи про новий механізм передачі зброї Україні Трамп також озвучив новий “ультиматум” для рф, заявивши, що дав путіну 50 днів, аби той погодився на припинення вогню.