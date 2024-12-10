Недобудовані лінії оборони допомагають росіянам швидко просуватися вперед – FT

Укріплення на кордоні з Дніпропетровською областю все ще недобудовані

Україна прагне завершити будівництво кількох ліній оборони, які могли б зупинити стрімке просування росії, але, за словами українських чиновників і командирів, ці зусилля ускладнюються через затримки, відсутність координації і дефіцит людей.

Про це пише Financial Times.

російські війська домоглися приголомшливо швидких успіхів у Донецькій області, і лінія фронту в деяких місцях проходить всього за 15 км від кордону з Дніпропетровською областю. Якщо росіяни перетнуть цю лінію, це стане першим проривом у новий український регіон із 2022 року і завдасть значного удару по військових зусиллях Києва.

Зазначається, що Дніпропетровська область з листопада 2023 по листопад 2024 року витратила 7,3 млн доларів на фортифікаційні споруди. Однак два чиновники у сфері будівництва заявили, що ці гроші мало що дали і що роботи активізувалися тільки два місяці тому.