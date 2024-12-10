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Недобудовані лінії оборони допомагають росіянам швидко просуватися вперед – FT

10 грудня 2024, 10:31
Недобудовані лінії оборони допомагають росіянам швидко просуватися вперед – FT
Фото: з вільного доступу
Укріплення на кордоні з Дніпропетровською областю все ще недобудовані
Україна прагне завершити будівництво кількох ліній оборони, які могли б зупинити стрімке просування росії, але, за словами українських чиновників і командирів, ці зусилля ускладнюються через затримки, відсутність координації і дефіцит людей.
 
Про це пише Financial Times.
 
російські війська домоглися приголомшливо швидких успіхів у Донецькій області, і лінія фронту в деяких місцях проходить всього за 15 км від кордону з Дніпропетровською областю. Якщо росіяни перетнуть цю лінію, це стане першим проривом у новий український регіон із 2022 року і завдасть значного удару по військових зусиллях Києва.
 
Зазначається, що Дніпропетровська область з листопада 2023 по листопад 2024 року витратила 7,3 млн доларів на фортифікаційні споруди. Однак два чиновники у сфері будівництва заявили, що ці гроші мало що дали і що роботи активізувалися тільки два місяці тому.
 
"Репортер Financial Times, який минулого місяця відвідав прилеглі до Донецька райони Дніпропетровської області, побачив кілька підготовлених позицій і протитанковий рів, а також кілька позицій, які ще будують або занедбані, не добудовані", - ідеться в статті.
 
Як повідомила FT людина, відповідальна за будівництво укріплень у Донецькій області, більшість оборонних ліній у цьому регіоні, зокрема навколо великих міст, було завершено наприкінці жовтня. Однак у Дніпропетровській області все ще залишаються проломи між Великою Новосілкою і Кураховим, а також Кураховим і Покровськом, де другу лінію укріплень все ще будують, а третю ще не закладено.
 
Як зазначає військовий аналітик Роб Лі, російські інженерні війська давно мають перевагу в будівництві укріплень з більшою швидкістю і якістю порівняно з Україною. Він додав, що після захоплення Вугледара росія змогла швидко просунутися вперед, тому що в України "явно не було великої оборони, побудованої позаду неї", що змусило українські війська відступити.
 
Один із військових, чия будівельна компанія займалася будівництвом укріплень для армії до того, як його і його підлеглих мобілізували, сказав, що оборонні рубежі не є пріоритетними:
 
"За час війни його підрозділ 32 рази передислокувався, і щоразу йому доводилося будувати власні оборонні позиції і збирати гроші на ці цілі. Тим часом, другі і треті лінії часто будувалися без узгодження з військами, або в неправильному місці, або занадто далеко від першої лінії".
 
Також, за його словами, проблема в екологічних законах, оскільки кількість дерев, які можна було вирубувати, обмежена.

 

ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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