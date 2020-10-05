Недотримання обмежень загрожує другою хвилею епідемії, попереджає бельгійський вірусолог

На думку ван Ранста, наповнені людьми галявини парків вселяють серйозну тривогу, поспішне перескакування через етапи пом'якшення обмежень може призвести до другої хвилі епідемії

"Всі громадяни мають бути відповідальними. Якщо уряд нам довіряє, ми повинні дотримуватися здорового глузду. Правило залишається колишнім: спілкуватися з якомога меншою кількістю людей. Якщо ми цього не доб'ємося, абсолютно точно крива графіка заражень піде вгору".

Хороша погода останніх вихідних перед очікуваним 11 травня черговим етапом пом'якшення обмежень у Бельгії, введених через коронавірус, привабила в парки численну публіку, і це викликає серйозне занепокоєння, заявив бельгійський вірусолог Марк ван Ранст, пише "Інтерфакс-Україна".

"Такі ситуації викликають занепокоєння. Я рекомендую людям, які не дотримуються правил (ізоляції), добре подумати", - сказав вчений з католицького університету Левена, член спеціальної експертної групи, яка розробляла план поетапного виходу з ізоляції, в ефірі телеканалу VTM.

На думку ван Ранста, наповнені людьми галявини парків вселяють серйозну тривогу, поспішне перескакування через етапи пом'якшення обмежень може призвести до другої хвилі епідемії.

Експерт вважає, що в процесі поступового виходу з ізоляції дисципліна важлива як ніколи. "Всі громадяни мають бути відповідальними. Якщо уряд нам довіряє, ми повинні дотримуватися здорового глузду. Правило залишається колишнім: спілкуватися з якомога меншою кількістю людей. Якщо ми цього не доб'ємося, абсолютно точно крива графіка заражень піде вгору", - додав він.

За минулу добу в Бельгії виявлено 485 нових заражень коронавірусом (585 днем раніше), що збільшило загальну кількість інфікованих в країні до 53 тис. 081, повідомив у неділю антикризовий центр.

У бельгійських лікарнях з діагнозом корона вірус перебувають 2 222 пацієнти (2 381 було напередодні), зокрема, в палатах інтенсивної терапії - 476 (502 днем раніше).

За останню добу з лікарень виписалася 231 людина. Загалом із початку епідемії в Бельгії госпіталізували 16 тис. 219 осіб, 13 тис. 642 вилікувалися.

Антикризовий центр також оголосив у неділю про 75 нових летальних випадків серед людей, що заразилися коронавірусом (76 напередодні), що довело загальне число смертей в Бельгії до 8 656 з початку епідемії Covid-19.

Нагадаємо, що низка країн готується до поступового зняття запроваджених через пандемію COVID-19 обмежень