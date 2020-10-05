Недотримання обмежень загрожує другою хвилею епідемії, попереджає бельгійський вірусолог
Хороша погода останніх вихідних перед очікуваним 11 травня черговим етапом пом'якшення обмежень у Бельгії, введених через коронавірус, привабила в парки численну публіку, і це викликає серйозне занепокоєння, заявив бельгійський вірусолог Марк ван Ранст, пише "Інтерфакс-Україна".
"Такі ситуації викликають занепокоєння. Я рекомендую людям, які не дотримуються правил (ізоляції), добре подумати", - сказав вчений з католицького університету Левена, член спеціальної експертної групи, яка розробляла план поетапного виходу з ізоляції, в ефірі телеканалу VTM.
На думку ван Ранста, наповнені людьми галявини парків вселяють серйозну тривогу, поспішне перескакування через етапи пом'якшення обмежень може призвести до другої хвилі епідемії.
Експерт вважає, що в процесі поступового виходу з ізоляції дисципліна важлива як ніколи. "Всі громадяни мають бути відповідальними. Якщо уряд нам довіряє, ми повинні дотримуватися здорового глузду. Правило залишається колишнім: спілкуватися з якомога меншою кількістю людей. Якщо ми цього не доб'ємося, абсолютно точно крива графіка заражень піде вгору", - додав він.
За минулу добу в Бельгії виявлено 485 нових заражень коронавірусом (585 днем раніше), що збільшило загальну кількість інфікованих в країні до 53 тис. 081, повідомив у неділю антикризовий центр.
У бельгійських лікарнях з діагнозом корона вірус перебувають 2 222 пацієнти (2 381 було напередодні), зокрема, в палатах інтенсивної терапії - 476 (502 днем раніше).
За останню добу з лікарень виписалася 231 людина. Загалом із початку епідемії в Бельгії госпіталізували 16 тис. 219 осіб, 13 тис. 642 вилікувалися.
Антикризовий центр також оголосив у неділю про 75 нових летальних випадків серед людей, що заразилися коронавірусом (76 напередодні), що довело загальне число смертей в Бельгії до 8 656 з початку епідемії Covid-19.
Нагадаємо, що низка країн готується до поступового зняття запроваджених через пандемію COVID-19 обмежень
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