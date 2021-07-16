Негода в Німеччині: Міноборони оголосило військову катастрофу, загиблих вже більше 100
Відповідне рішення прийняла міністерка оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
"Це означає, що органи, які приймають рішення, будуть винесені вперед, а саме туди, де вони потрібні. Як приклад, керівник підрозділу на місці тепер може вирішити, чи надавати бронемашину для евакуації, чи військову вантажівку, чи буде забезпечений генератор, коли він буде в наявності. Я думаю, що децентралізація дуже важлива в таких місцях і також має вирішальне значення для успіху заходів", - сказав представник Міноборони Німеччини.
За його словами, зображення з району катастрофи викликають занепокоєння.
"Бундесвер, звичайно, підтримує інші служби, чи то THW, пожежна команда, поліція чи інші", - сказав представник Міноборони.
Фото: dpa
За його словами, в ліквідації наслідків негоди беруть участь 850 солдатів, і їх кількість збільшується.
Водночас вже підтверджено загибель більше 100 людей в результаті повеней у Північному Рейні-Вестфалії та Рейнланд-Пфальці.
Це одна з найбільших серйозних погодних катастроф повоєнного періоду в Німеччині. Незважаючи на те, що заходи порятунку все ще йдуть повним ходом, кількість смертей вже значно вища, ніж в результаті так званого "потопу століття" 2002 року, коли в Німеччині загинула 21 людина.
Читайте також: Індію накрив найсильніший за останні 20 років циклон
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Укрзалізниця" запускає перший інклюзивний приміський електропоїзд
- ВІДЕО В Австралії вперше зняли величезну групу китів, які показали "бульбашкову сітку"
- ФОТО На Шрі-Ланці заявили про найбільше забруднення пляжів