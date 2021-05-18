Індію накрив найсильніший за останні 20 років циклон
Як повідомляє BBC, з вихідних біля узбережжя тривають сильні дощі з вітрами понад 100 км/год., передає "Громадське". Циклон уже пройшовся у штатах Керал, Карнатака та Гоа - там загинули щонайменше 6 людей, ще шестеро загинули у штаті Махараштра 17 травня.
Також від негоди постраждав штат Гуджарат - там сильні вітри повиривали дерева та стовпи електроенергії. Влада евакуювала до притулків понад 200 тисяч людей із низинних районів штату Гуджарат та Махараштр.
Жінка йде через затоплені вулиці у Мумбаї, 17 травня 2021 року
Фото: AP Photo/Rafiq Maqbool
Затоплені вулиці у Мумбаї, 17 травня 2021 року
Фото: AP Photo/Rafiq Maqbool
Скупчення людей у таборах викликає занепокоєння щодо можливих нових спалахів коронавірусу. Також влада наказала призупинити вакцинацію проти коронавірусу у прибережних містах. Тисячі рибальських човнів повернулися до гавані, а індійський флот бере участь у рятувальних операціях. У Мумбаї також закрили аеропорт.
Закритий через негоду пункт вакцинації проти коронавірусу у Мумбаї, 17 травня 2021 року
Фото: AP Photo/Rafiq Maqbool
Індійський метеорологічний департамент 18 травня повідомив, що циклон уже слабшає, однак людей у Гуджараті просять бути обережними через сильний вітер в окремих районах.
Циклон "Тауктае" став найсильнішим у регіоні з 1998 року. Тоді внаслідок негоди офіційно загинули 4000 людей, хоча справжня кількість жертв може бути й більшою.
Автівка таксі, на яку впали дерева через негоду, Мумбаї, 17 травня 2021 року
Фото: AP Photo/Rajanish Kakade
Роботи з відновлення після циклону можуть бути повільними через коронавірусні обмеження, а також пошкодження - негода, найімовірніше, зруйнувала частину доріг, пише The Guardian. Також може уповільнитися боротьба з пандемією через те, що сповільняться постачання вакцин і ліків у прибережні регіони.
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