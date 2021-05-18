Індію накрив найсильніший за останні 20 років циклон

На західному узбережжі Індії вирує циклон "Тауктае" - найсильніший за останні 23 роки у цьому регіоні. Влада евакуювала з низинних районів 200 тисяч людей, внаслідок негоди загинули щонайменше 12 людей.

Сотні тисяч людей евакуювали, є загиблі

Рибалки намагаються перемістити човен у безпечне місце у Мумбаї, 17 травня 2021 року Фото: AP Photo/Rafiq Maqbool

Як повідомляє BBC, з вихідних біля узбережжя тривають сильні дощі з вітрами понад 100 км/год., передає "Громадське". Циклон уже пройшовся у штатах Керал, Карнатака та Гоа - там загинули щонайменше 6 людей, ще шестеро загинули у штаті Махараштра 17 травня.

Також від негоди постраждав штат Гуджарат - там сильні вітри повиривали дерева та стовпи електроенергії. Влада евакуювала до притулків понад 200 тисяч людей із низинних районів штату Гуджарат та Махараштр.