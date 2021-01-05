Потужний землетрус стався біля узбережжя Японії недалеко від Фукусіми

Поштовх стався в районі префектури Міягі на північ від Токіо недалеко від постраждалої в результаті цунамі в березні 2011 року АЕС "Фукусіма-1"

Як повідомив телеканал NHK, оператор АЕС "Онагава" приступив до перевірки стану електростанції. АЕС "Фукусіма-1" фахівці вже перевірили і не знайшли позаштатних ситуацій.

Землетрус магнітудою 6,6 зафіксувало в суботу метеорологічне агентство Японії біля північно-східного узбережжя країни, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Поштовх стався в районі префектури Міягі на північ від Токіо недалеко від постраждалої в результаті цунамі в березні 2011 року АЕС "Фукусіма-1".

Цього разу загроза цунамі не оголошувалася, повідомлень про можливі руйнування і постраждалих не надходило, але агентство попередило про можливість сходження зсувів у гірських районах на північному сході країни.

Як повідомив телеканал NHK, оператор АЕС "Онагава" приступив до перевірки стану електростанції. АЕС "Фукусіма-1" фахівці вже перевірили і не знайшли позаштатних ситуацій.

Уряд Японії сформував штаб реагування на можливі наслідки землетрусу, для перевірки стану шляхів призупинено рух поїздів в деяких префектурах.

Нагадаємо, що уряд Японії ухвалив рішення скинути очищену радіоактивну воду з АЕС "Фукусіма" в океан. Проти цього виступають місцеві рибалки та екоактивісти, але влада переконує - шкода буде мінімальною.