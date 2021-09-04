Влада Японії вирішила спустити воду з "Фукусіми" в океан

Уряд Японії ухвалив рішення скинути очищену радіоактивну воду з АЕС "Фукусіма" в океан. Проти цього виступають місцеві рибалки та екоактивісти, але влада переконує - шкода буде мінімальною.

Про таке рішення з посиланням на свої джерела повідомляють агентство Kyodo News та телеканал NHK, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що 13 квітня має відбутися зустріч міністрів, на якій ухвалять офіційне рішення.

За даними телеканалу NHK, водні відходи з "Фукусіми" наразі зберігають в спеціалізованих резервуарах, вони очищені, але й досі містять радіоактивний тритій.

Джерела повідомляють, що уряд хоче знизити рівень вмісту цього елемента відповідно до міжнародних стандартів. І потім, через два роки, почне скидати воду в океан.

Раніше, 7 квітня, прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга заявив, що його уряд "за кілька днів" вирішить, чи варто зливати воду з атомної станції в океан. Зробив він це після зустрічі з Хіроші Киши, главою національної федерації риболовецьких кооперативів, який наполягає, що робити це неприпустимо.

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