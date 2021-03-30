У Непалі через забруднене повітря закриваються усі навчальні заклади

Через надміру високий рівень забруднення повітря у Непалі тимчасово закриваються усі школи та університети.

Індія, Морката, 25 серпня 2014 року. Школярі йдуть бамбуковим мостом над затопленим полем. Цього року у сезон дощів в Індії та Непалі через повені загинули близько 200 осіб. Фото: AFP

Як про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

“Уряд Непалу вирішив закрити усі академічні установи країни на чотири дні, починаючи із вівторка, оскільки стан повітря перебуває на небезпечному рівні”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що заняття тимчасово припиняться у всіх непальських навчальних закладах: від початкових до вищих.

“Рівень забруднення повітря у Катманду й інших великих містах гімалайської країни ще від п’ятниці - один із найвищих у світі”,- пояснює Сіньхуа.

Обмеження торкнуться близько 7,5 млн учнів й студентів у 31 тисяч академічних інституцій країни.

Поганому стану повітря сприяє дим від лісових пожеж та смог. За словами синоптиків, ситуація має покращитися щойно пройде дощ.

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