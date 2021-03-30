У Непалі через забруднене повітря закриваються усі навчальні заклади
Як про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.
“Уряд Непалу вирішив закрити усі академічні установи країни на чотири дні, починаючи із вівторка, оскільки стан повітря перебуває на небезпечному рівні”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що заняття тимчасово припиняться у всіх непальських навчальних закладах: від початкових до вищих.
“Рівень забруднення повітря у Катманду й інших великих містах гімалайської країни ще від п’ятниці - один із найвищих у світі”,- пояснює Сіньхуа.
Обмеження торкнуться близько 7,5 млн учнів й студентів у 31 тисяч академічних інституцій країни.
Поганому стану повітря сприяє дим від лісових пожеж та смог. За словами синоптиків, ситуація має покращитися щойно пройде дощ.
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