Неконтрольована китайська ракета може впасти на Землю 8 травня

Пентагон відстежує велику китайську ракету Long March 5B, яка вийшла з-під контролю і може впасти на Землю в найближчі вихідні.

Про це повідомив представник Пентагону Майк Ховард і астрофізик Джонатан Макдауелл, повідомляє "Економічна правда".

За даними Космічного командування, Long March 5B увійде в атмосферу Землі "в районі 8 травня".

"Точне місце входу ракети в атмосферу Землі" не може бути визначено раніше, ніж за кілька годин до цієї події, але 18-та ескадрилья космічного контролю надаватиме щоденні оновлення про місцезнаходження ракети через веб-сайт Space Track", - сказав Ховард.

Минулого тижня китайці використали ракету для запуску частини своєї космічної станції.

У той час як більшість об'єктів космічного сміття згорає в атмосфері, розмір ракети - 22 тонни - викликає побоювання, що великі деталі можуть впасти на Землю і завдати шкоди, якщо вони потраплять у населені райони.

Пентагон уважно відстежує траєкторію польоту ракети.

Астрофізик Джонатан Макдауелл із Астрофізичного центру Гарвардського університету озвучив очікування, що ракета "знову увійде в атмосферу десь між 8 і 10 травня".

Він пояснив, що за цей дводенний період вона здійснить кругосвітню подорож 30 разів.

"Ця штука рухається зі швидкістю приблизно 18 тисяч миль на годину (близько 29 тисяч км на годину - ред.). І якщо ви на годину помилитеся у прогнозах, ви не будете знати, де саме вона впаде на відстані 18 тисяч миль", - сказав астрофізик телеканалу.

Макдауелл впевнений, що ця ситуація не становить загрози для людини.

"Я не думаю, що люди повинні вживати заходи обережності. Ризик того, що буде якась шкода чи що це (уламки ракети - ред.) вдарить когось, досить малий – не настільки малий, щоб цим знехтувати, це може статися, - але ризик того, що він ударить вас, неймовірно малий. І тому я б не втрачав ні секунди сну через особисту загрозу", - сказав він.

Цьому передувало: 29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5B ( "Чанчжен-5В") масою 22 тонни.

При цьому головна ступінь також вийшла на орбіту і повільно і непередбачувано повертається на Землю.

Нагадаємо, що влада Китаю в п'ятницю, 12 березня, запустила ракету-носій "Чанчжен-7A Y2" з космодрому Веньчан.