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Нелегалів на кордон росії і Фінляндії "завозить" ФСБ

26 грудня 2023, 18:21
Нелегалів на кордон росії і Фінляндії
Фото: korrespondent.net
росія перенаправляє потік мігрантів, які шукають притулку в Євросоюзі з кордону білорусі на фінсько-російський кордон.

Таке відбувається з листопада місяця і контролює це російське ФСБ.

Про це журналісти написали в розслідуванні The Insider.

"Один із контрабандистів, який раніше заробляв тим, що відвозив біженців до польського кордону в білорусі, розповів виданню, що на початку листопада з ним зв'язалися російські офіцери і розповіли, що тепер росія теж пропускає мігрантів. За його словами, він сам довозив людей лише до російської частини кордону, а далі про них уже дбають російські прикордонники – дають їм велосипеди для перетину кордону Фінляндії", - йдеться в матеріалі. 

Ще один контрабандист пояснив, що контроль за трафіком мігрантів починається, щойно біженці прилітають до рф - вже в аеропорту їх зустрічає якийсь полковник і допомагає пройти кордон.

Наразі через закритий фінський кордон контрабандисти і дилери знову пропонують всім біженцям вирушати до білорусі, де вони висадять мігрантів у лісі біля польського кордону та покажуть приблизний напрямок, у якому потрібно буде йти десятки кілометрів.

В кінці листопада Фінляндія закриває весь кордон з росією на 2 тижні.

А в середині грудня знову стало відомо, що Фінляндія планує знову повністю закрити кордон з росією.

 

РосіякордонФінляндіяФСБ

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