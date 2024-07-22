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Нелегальний потік мікросхем до росії зменшився в 5 разів – Reuters

22 липня 2024, 10:43
Нелегальний потік мікросхем до росії зменшився в 5 разів – Reuters
Getty Image
Поставки до рф напівпровідників і подібної підсанкційної продукції подвійного призначення від 2023 року скоротилися вп’ятеро.

Головні постачальники цих товарів до росії залишаються компанії, зареєстровані в Китаї та Гонконгу.

Про це з посиланням на джерела в Міністерстві торгівлі США пише агенція Reuters.

В період із січня по травень продажі з Гонконгу до росії передових компонентів, у тому числі мікроелектроніки, що використовується країною-агресором для виробництва збої та продовження війни в Україні, впали на 28%, а з материкового Китаю, за винятком Гонконгу, зменшилось на 19%.

В американському Мінфіні вважають, що такий результат є наслідком впливу кількох факторів, серед яких агресивні санкції зі сторону уряду США і його взаємодія з компаніями, продукція яких незаконно імпортується до росії.

В уряді Гонконгу не відповіли на запит Reuters про перевалку під санкційних товарів до рф, але заявили, що Гонконг не виконує односторонні санкції, запроваджені іншими країнами і не має повноважень вживати заходів проти компаній, які торгують із російськими контрагентами продукцією, що підпадає під західні санкції.

Митниця і МЗС Китаю, а також посольство рф у Вашингтоні взагалі не відповіли на запити агенції.

Разом з тим, за даними вашингтонської глобальної некомерційної організації з безпеки C4ADS, із серпня по грудень минулого року понад 200 зареєстрованих у Гонконгу фірм відвантажили російським покупцям товарів на суму майже $2 мільярди, з них на $750 мільйонів передових компонентів – від високоякісних мікросхем Nvidia і французької Vectrawave до нижчих чипів Texas Instruments та Intel.

Reuters спробував знайти в Гонконгу офіси кількох таких компаній за вказаними в реєстраційних документах адресами, але виявилося, що за тими ж адресами зареєстровані десятки подібних фіктивних фірм-одноденок.

 

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