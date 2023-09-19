Немає підстав думати, що війна омине нас – міністр оборони Болгарії

Він зазначив, що країна фіксує потрапляння на її територію безпілотників та боєприпасів.

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що російсько-українська війна не омине його країну.

Про це повідомляє CNN.

Він припускає, що безпілотник, який виявили, пов’язаний з війною рф проти України, але додав, що неможливо остаточно сказати, чий був дрон і звідки він прилетів. За його словами, БПЛА був із 82-мм мінометною міною.

Військові знищили вибухівку. Міністр оборони не міг сказати, як довго безпілотник пролежав непоміченим, але уточнив, що це не перший подібний наслідок війни, який з'являється за межами зони конфлікту.

"Вже є випадки падіння залишків безпілотників та інших боєприпасів. У нас немає підстав думати, що ця війна нас омине", - сказав Тагарев.

Нагадаємо, що увечері 17 вересня на узбережжі Чорного моря неподалік села Тюленово був знайдений безпілотник. Знахідка була за 200 кілометрів від кордону з Україною та за 70 кілометрів від кордону з Румунією, яка частіше потерпає від падіння російських дронів. Обидві країни проводять консультації з приводу війни, яка стала досягати їхньої території, із партнерами по НАТО.