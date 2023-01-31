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ПОЛІТИКА

Немає сенсу мати російського посла в будь-якій європейській столиці - глава МЗС Литви

31 січня 2023, 21:59
Немає сенсу мати російського посла в будь-якій європейській столиці - глава МЗС Литви
джерело rbc
Державам-членам Європейського Союзу немає сенсу мати послів росії у своїх країнах.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Verslo Zinios.

"У багатьох випадках немає особливого сенсу мати посла, російського посла, в будь-якій європейській столиці. Тому що, як ми бачимо, це вже не дипломатична установа, а пропагандистська, яка приховує воєнні злочини і взагалі просуває геноцидний порядок денний", - заявив він.

Міністр зазначив, що нещодавно Литва була єдиною країною, в якій не було російського посла.

"Тепер ми у Балтійській групі", - сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, 23 січня росія заявила, що знижує рівень дипломатичних відносин з Естонією та скорочує кількість дипломатів. Представництва обох країн будуть представлені тимчасово повіреними замість послів.

У свою чергу, Естонія оголосила, що висилає посла рф та планує закрити Фінську затоку.

війнаЛитвапосолрф тероризм

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