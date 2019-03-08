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Несанкціоновані акції протесту у Москві, - ВІДЕО

Місцеві силові структури готуються до "масових заворушень" - так вони називають мітинги
У Москві четвертий тиждень поспіль відбуваються акції проти недопуску незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи. Нову акцію призначили на 3 серпня, проте влада відмовилася дати дозвіл на її проведення.
Несанкціоновані акції протесту у Москві, - ВІДЕО скрін

Близько 14:00 люди просто планують вийти в різні точки Бульварного кільця у Москві і там прогулюватися. Несанкціоновані мітинги в РФ заборонені, учасникам загрожує до 30 днів адмінарешту, повідомляє "Громадське".

Місцеві силові структури готуються до "масових заворушень" - так вони називають мітинги. Бізнес в центрі Москви вже попередили, що такі заходи можуть бути небезпечними і запропонували закритися.

Нагадаємо, що суди в Москві 29 липня заарештували щонайменше 40 людей, затриманих на акції протесту 27 липня. Максимальний термін - 30 діб. Це попередні дані станом на 22:30 29 липня, оскільки суди продовжувалися до пізньої ночі.

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